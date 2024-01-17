17 Ocak Çarşamba maç programı: Bugün kimin maçı var?

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Çarşamba günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Bugün oynanacak futbol maçlarının programı hakkında aramalar hız kazandı.
17 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 17 Ocak 2023 Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
13:00 Antalyaspor - Pendikspor
13:00 Başakşehir FK - Boluspor
15:00 Gaziantep FK - Bodrum FK
17:00 Alanyaspor - Samsunspor
19:00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor
21:00 Fenerbahçe - Adanaspor
22:45 Everton - Crystal Palace
22:45 Bristol Rovers - Norwich City
22:45 Blackpool - Nottingham Forest
22:00 Valencia - Celta Vigo
23:00 Osasuna - Real Sociedad
23:30 Girona - Rayo Vallecano