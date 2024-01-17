17 Ocak Çarşamba maç programı: Bugün kimin maçı var?
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Çarşamba günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Bugün oynanacak futbol maçlarının programı hakkında aramalar hız kazandı.

17 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 17 Ocak 2023 Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

13:00 Antalyaspor - Pendikspor

13:00 Başakşehir FK - Boluspor

15:00 Gaziantep FK - Bodrum FK

17:00 Alanyaspor - Samsunspor

19:00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor

21:00 Fenerbahçe - Adanaspor

22:45 Everton - Crystal Palace

22:45 Bristol Rovers - Norwich City

22:45 Blackpool - Nottingham Forest

22:00 Valencia - Celta Vigo

23:00 Osasuna - Real Sociedad

23:30 Girona - Rayo Vallecano