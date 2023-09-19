18 Eylül reyting savaşı sona erdi! İşte zirvenin sahibi: Bambaşka Biri, Ömer, Safir, MasterChef… 18 Eylül 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 Eylül Pazartesi reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Bambaşka Biri”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Safir” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Bambaşka Biri”, 3.sırada Star TV’de ekrana gelen “Ömer” yer aldı.