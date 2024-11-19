18 Kasım reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde “Uzak Şehir”, Total reyting grubunda zirveye yerleşti. 2 sırada iddialı yapımlardan “Kızıl Goncalar” yer aldı. Gündüz kuşağının sevilen programı “Esra Erol’da” üçüncülüğü aldı.

AB grubunda “Kızıl Goncalar” zirveye yerleşti ve dikkatleri üzerine çekti.“Uzak Şehir” ikinci sırada yer aldı. AB grubunda üçüncü sırada TRT1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

ABC grubunda da birinci sırada yer alan “Kızıl Goncalar” zirvede yer aldı. “Uzak Şehir” ABC grubunda ikinci sırada yer aldı. “Uzak Şehir” özeti bile üçüncü sırada kendine yer buldu.