18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle öğrenciler, "18 Mart Pazartesi okullar açık mı, tatil mi" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? İşte yanıtı...

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18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı sırasında düşman kuvvetlerine karşı kazandığı büyük bir zaferdir.

Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915 tarihinde başlamış ve 9 Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir.

18 Mart, Türkiye'de "Çanakkale Zaferi'nin Kutlandığı Gün" olarak anılır ve büyük bir coşku ve gururla kutlanır. Ayrıca, bu zafer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kuruluş günü olarak kabul edilir ve her yıl anma törenleri düzenlenir.

2024 yılında 18 Mart Çanakkale Zaferi pazartesi gününe denk geliyor. Bu kapsamda başta öğrenciler ve çalışanlar "18 Mart Pazartesi resmi tatil mi" sorusuna yanıt arıyor.

İşte konuya ilişkin detaylar...

18 Mart resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi günü, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel şekilde hazırlanmış olan törenlerle birlikte kutlanmakta. Fakat bu önemli gün, belirlenmiş olan resmi tatil günleri arasında bulunmuyor.

18 Mart Pazartesi okullar tatil mi?

Çanakkale Valiliği bu yıl okulların 18 Mart'ta tatil edilmesine karar verdi. Bu kapsamda Çanakkale ilinde 18 Mart'ta okula gidilmeyecek. Diğer illerde ise eğitim devam edecek.