18 Mayıs reyting sonuçları: Dünün galibi bakın kim oldu

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 MAYIS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat, tüm kategorilerde birinci oldu. Survivor yarışma programı ise tüm kategorilerde ikinci sırayı kaptı.

Show TV'de yayınlanan Deha dizisi, AB ve ABC gruplarında üçüncü sırada yer alırken, Total'de beşinci sıraya geriledi.