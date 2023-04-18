18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Nisan 2023 Salı Süper Loto sonuçları... Şans oyunu seven vatandaşlar tarafından 18 Nisan 2023 Salı günü yapılan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Peki 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuçlar...

Milli Piyango severler tarafından takip edilen Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşecek. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 5 kişi 105.310,10 TL kazanmıştı. Peki 18 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

18 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 5 kişi 105.310,10 TL'nin sahibi olmuştu.

Gerçekleşen son çekilişte şanslı numaralar 2,18,25,27,48,58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden de ilan edilecek.

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Süper Loto nasıl oynanır?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto oyununda her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Oyunda tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.