19 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Altın fiyatları 19 Haziran 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.

Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...

Gram altın

Alış: 4.278 TL

Satış: 4.279 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.942 TL

Satış: 7.099 TL

Yarım altın

Alış: 13.842 TL

Satış: 14.199 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.794 TL

Satış: 29.229 TL