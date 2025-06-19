19 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Altın fiyatları 19 Haziran 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.
Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...
Gram altın
Alış: 4.278 TL
Satış: 4.279 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.942 TL
Satış: 7.099 TL
Yarım altın
Alış: 13.842 TL
Satış: 14.199 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.794 TL
Satış: 29.229 TL