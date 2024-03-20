19 Mart reyting sonuçları: Bahar dizisi rakiplerini solladı, zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
19 Mart Salı reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.