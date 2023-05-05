19 Mayıs 2023 ne zaman, hangi gün, resmi tatil mi? 2023 yılında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs ne zaman, resmi tatil mi? İşte yanıtı...

Mayıs ayına girilmesi itibarıyla 19 Mayıs vatandaşların gündeminde yerini aldı. Resmi tatillerden faydalanarak plan yapacak olanlar, "19 Mayıs tatil mi" merak ediyor. Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatil günleri, 2023 yılı için belirlendi. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'a kısa bir zaman kala '19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Atatürk'ün Samsun'a ayak basması Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluşunun ilk adımıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri sebebiyle çareler ararken, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Peki,19 Mayıs 2023 ne zaman, hangi gün? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar... 19 Mayıs 2023 hangi gün, tatil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Cuma gününe denk geliyor. Aynı zamanda 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor.