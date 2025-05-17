19 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı? 19 Mayıs 2025 banka mesai saatleri

Haber Merkezi

Türkiye genelinde her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar günlük işlerini planlamaya başladı.

2025 yılında 19 Mayıs, pazartesi gününe denk geliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olacak.

Birçok kişi "Bankalar 19 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Peki, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü bankalar açık mı? İşte detaylar…

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

2025 yılında 19 Mayıs, pazartesi gününe denk geliyor ve bu tarih, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü tüm banka şubeleri kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları gibi bankalar da hizmet vermeyecek.

Her ne kadar fiziksel şubeler kapalı olacak olsa da mobil ve internet bankacılığı kanalları 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Ancak EFT gibi bankalar arası para transferleri, yalnızca mesai günlerinde gerçekleştiği için 19 Mayıs’ta yapılan işlemler 20 Mayıs Salı günü işleme alınacak.