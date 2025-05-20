19 Mayıs reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi rekor kırdı, zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

19 MAYIS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Kanal D'nin favori dizisi Uzak Şehir, tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Total'de ikinci sırada Uzak Şehir özet bölümü, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı.

AB ve ABC gruplarında ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken, AB üçüncü sırada Survivor, ABC üçüncü sırada yine Uzak Şehir özet bölümü yer aldı.