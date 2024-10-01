1982, 2006, 2024...İsrail, neden Lübnan'a saldırıyor?

İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırıları, yeni bir Hizbullah-İsrail savaşının kapıda olduğu işaretini verdi.
İsrail'in odak noktasının Gazze’den Lübnan’a kayması, yeni felaketlere neden oldu.
Haziran ayından itibaren ivme kazanan Hizbullah saldırıları, İsrail’in kuzey bölgelerini felce uğratmasının yanı sıra, Tel Aviv’de büyük katılımlı protestoların ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
Talib Sami Abdullah ve Fuad Şükür gibi üst düzey Hizbullah yetkililerine yönelik suikastların ardından tırmanan gerilim, çağrı cihazları saldırıları ve İbrahim Akil suikastıyla yeni bir boyuta evrildi.
Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi ise Lübnan için bardağı taşıran nokta oldu.
Patlama seslerinin durmadığı Ortadoğu, yine yangın yeri...
Peki, İsrail neden Lübnan'a saldırıyor? İşte detaylar...
İSRAİL NEDEN LÜBNAN'A SALDIRIYOR
İsrail-Lübnan arasındaki gerginlik, yıllardır süregeliyor.
Sınırda ordu bulunduran Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in başlıca düşmanlarından biri.
1982 ve 2006 yıllarında yaşanan savaşlar, bu durumu dünyaya duyurmuştu.
Aradaki gerilim, yine patlak verdi.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Hizbullah da Lübnan'ın güneyinden İsrail'e saldırdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile tırmanan çatışmalardan hoşlanmadı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın bu bölge sakinleri için oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek amacıyla bir şekilde Lübnan'a girme niyetinde olduğunu dile getirdi.
23 Eylül Pazartesi günü, İsrail'in Lübnan'a yoğun hava saldırıları başladı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı ve örgütün birçok liderini öldüren İsrail, Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları Operasyonu" adıyla karadan işgal saldırılarına başladı.
Lübnan ordusunun da İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan 5 kilometre geriye çekildiği bildirildi.