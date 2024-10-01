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1982, 2006, 2024...İsrail, neden Lübnan'a saldırıyor?

1982, 2006, 2024...İsrail, neden Lübnan'a saldırıyor? Bölgede gelinen noktada, Hizbullah-İsrail gerilimi resmi olarak bir savaş olarak adlandırılmasa da savaşın pek çok belirtisini üzerinde taşır hale geldi. Peki, İsrail neden Lübnan'a saldırıyor? İsrail-Lübnan savaşının sebepleri neler?