2 dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte şifresiz maçların programı...

Futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.
Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
TRT 1'in 29 Haziran 2025 Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak 2 müsabaka TRT 1'de ekranlara gelecek.
Peki, TRT 1 ekranlarında bugün şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..
29 Haziran Pazar
19:00 PSG - Inter Miami (TRT 1)
23:00 Flamengo - Bayern Münih (TRT 1)