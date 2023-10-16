İki İsveçli öldürüldü! Belçika - İsveç maçı yarıda kaldı..

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı bir kişinin ateş açması sonucu iki İsveçli hayatını kaybetti.
İlk yarısı 1-1 sona eren Belçika - İsveç maçı, iki İsveçli vatandaşın stadyum çevresinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sebebiyle durduruldu.
Haberi alan İsveçli futbolcular, 2. yarıya çıkmama kararı aldı. Belçikalı futbolcular da bu karara destek çıktı.
Saldırganın yerel saatle 19:00 civarında, kent merkezindeki D'Ypres bulvarında gerçekleştirdiği saldırıda otomatik bir tüfek kullandığı ve kaçtığı bildiriliyor.
Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
Yaşanan saldırının ardından Belçika hükümeti, Brüksel'deki terör alarmı seviyesini en yüksek seviyeye yükseltti.