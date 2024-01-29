2 saatlik İstanbul macerası: Bir mesaj 273 bin liraya mal oldu! İstanbul’da geçirdiği 2 saat pahalıya patladı. Ailesine haber vermek için mesaj attı, faturaya 9 bin dolar yansıdı…

ensonhaber.com

Singapur’dan Macaristan’a gitmek isteyen yolcu hayatının şokunu yaşadı. 14 yaşındaki yolcu seyahati sırasında transit geçiş yapmak için İstanbul Havalimanında 2 saat kaldı.

Bekleyişi sırasında ailesine haber vermek isteyen 14 yaşındaki yolcu, Türkiye’ye vardığını bildiren bir mesaj attı. Ancak bu ailesine attığı mesaj sandığından daha pahalıya patladı.

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre İstanbul’da 2 saat bekleyen 14 yaşındaki transit yolcusunun, ailesine haber vermek istemesi üzerine attığı mesaj, cep telefonu faturasında şok yarattı. O mesaj, faturaya 9 bin dolar yani 273 bin lira olarak yansıdı.

GSM şirketi ile iletişime geçildi

Olayın ardından, yolcunun bağlı olduğu Singapurlu GSM şirketi M1 ile iletişime geçildi. GSM şirketi ile iletişime geçen kadın bir yanlışlık olduğunu belirterek basına faturayı da gösterdi.

9 bin dolarlık mesaj sorununu GSM şirketiyle halletmeye çalışan Yin soyadlı kadın şu sözleri kullandı; “O sırada müşteri hizmetlerini tekrar aradım ve çalışanlardan yardım almak için M1’in mağazasını ziyaret ettim. Ancak sorun hala çözülmedi ve Türkiye'deki Vodafone üzerinden gerçekleşen veri kullanımımız hakkında kimse bana bilgi vermedi"

9 bin dolarda indirim yapılabilir…

Singapur basınında yer alan haberlere göre, yaşanan söz konusu olay haftalar geçmesinin ardından karşılıklı anlaşmayla sonuca bağlandı.

GSM şirketi M1, iddiaya göre 9 bin dolarlık (273 bin TL) faturayı 500 dolara (yaklaşık 15 bin TL) kadar indirdi.