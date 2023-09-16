20 Eylül’e dikkat! Simpsonlar’dan bir kehanet daha: Sosyal medya ayaklandı Kehanetleriyle dikkat çeken The Simpsons dizisinin 20 Eylül kehaneti sosyal medyayı ayağı kaldırdı. Yerin altından çıkan görüntüler adeta tüyler ürpertti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Herkesin sevdiği çizgi dizi "The Simpsons" hakkında ilginç bir şey var: sanki geleceği tahmin ediyorlar!

Bu dizi, 1989 yılından bu yana izleyici kitlesini büyülemeye devam ediyor, ancak bazen gerçek dünyadaki olayları önceden tahmin etmeleri, biraz da ürkütücü olabiliyor.

Daha önceki kehanetlerinde ABD Başkanı Trump'ı öngördükleri gibi politik olayları da başarıyla tahmin etmişlerdi.

Üstelik teknolojik gelişmeleri ve ünlülerin gelecekteki olaylarını da bazen olağanüstü bir doğrulukla anlatıyorlar.

Son bölümde dikkat çeken nokta ise 20 Eylül tarihine yapılan vurgu oldu. Şimdi hepimiz merak ediyoruz, acaba bu tarihde neler olacak?

The Simpsons'ın bu yeni öngörüsü sosyal medyayı alt üst etti.

Yerin altından çıkan görüntü şoke etti!

The Simpson dizisinin bir bölümünde yerin altından çıkan görüntüler şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu görüntüleri Meksika’da bulunan uzaylıya bağladı. Şimdi tüm dünyanın gözü 20 Eylül tarihinde!