20 Şubat reyting sonuçları: Bahar dizisi rakiplerini solladı, zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
20 Şubat Salı reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yabani yer aldı.
AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.