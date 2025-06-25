2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı? İşte merak edilenler...

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre bu dönemde sigortalı olanlar, belirli koşulları sağlamaları halinde normal emeklilik yaşından daha erken emekli olabiliyor.

Bu yıllar arasında sigorta girişi yapılan kişiler, hem 8 Eylül 1999 öncesi düzenlemelerden kısmen faydalanabiliyor hem de 2008 sonrası gelen yeni sistemin haklarından yararlanabiliyor.

Ancak erken emeklilik için yaş, prim gün sayısı ve hizmet süresi gibi kriterlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Özellikle staj ve çıraklık sigortası olanlar, askerlik ya da doğum borçlanması yapanlar için erken emeklilik yolu daha da kolaylaşabiliyor.

Ayrıca EYT kapsamına giren bazı sigortalılar da bu avantajdan faydalanabiliyor.

Kimler erken emekli olabilir?

- 7000 prim günü ya da 25 yıl sigortalılık süresini dolduranlar

- Askerlik/doğum borçlanması ile giriş tarihini geri çekenler

- Kademeli emeklilik şartlarına takılmayanlar

SGK uzmanları, bu dönemde sigorta girişi olanların bireysel olarak emeklilik hesaplamalarını yapmalarını ve e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmelerini öneriyor.

Emeklilik şartları kişiye özel değişiklik gösterebilir. En doğru bilgi için SGK’dan ya da uzman bir danışmandan destek alınması önerilir.