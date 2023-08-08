2023-2024 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte adım adım üniversite kayıt süreci... YKS tercilerinin bitmesine kısa bir zaman kala öğrencilerin gündeminde üniversite kayıtları yerini aldı. Bu yıl eğitimini lisans ve ön lisansa tamamlamak isteyen milyonlarca aday, üniversite kayıt tarihlerini ve kayıt sürecini merak ediyor. İşte detaylar…

Milyonlarca adayın katıldığı YKS sınavında tercih döneminin sonuna gelindi.

TYT, AYT ve YDT alanlarında yapılan üniversite sınavında yaklaşık 3 buçuk milyon aday ter döktü. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başladı.

İki yıllık veya 4 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar, bugün gün sonuna kadar tercihlerini tamamlayacak.

Üniversite tercihlerinin bitimine kısa bir zaman kala merak edilen konulardan biri de üniversite kayıtları oldu.

Arama motorlarında “Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Bu yıl üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28 Ağustos - 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Hangi üniversite kazanıldıysa o üniversitenin belirttiği kayıt süreleri içerisinde kayıt işleminizi tamamlamanız gerekir.

Yerleştiğiniz yükseköğretim kurumundan olduğu gibi isteğe bağlı olarak kaydınızı e-kayıt olarak e-Devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun için www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden e-devlet şifrenizi girerek okul kaydınızı tamamlayabilirsiniz.