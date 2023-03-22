2023 cumhurbaşkanı adayları belli oldu! İşte başvuruları kabul edilen cumhurbaşkanı adayları... 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir zaman kala, cumhurbaşkanı adayları merak ediliyor. Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adaylarının listesi yayınlandı. Peki 2023 cumhurbaşkanı adayları kim oldu? İşte başvurusu onaylanan cumhurbaşkanı adayları…

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenler tarafından aday olarak gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK kararında 11 adayın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebileceğini belirtti. Bu yüzden adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, cumhurbaşkanı olarak görmek istediği aday için 22-27 Mart tarihleri arasında saat 08:00-20:00 arasında imza verecek. YSK’nın adayları duyurmasıyla ve seçime kısa bir zaman kala vatandaşlar, cumhurbaşkanı adaylarını araştırmaya başladı. Peki YSK’nın kararına göre 2023 cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? İşte başvuruları onaylanan cumhurbaşkanı adayları… 2023 cumhurbaşkanı adayları Davut Turan Doğu Perinçek Erkan Trükten Halil Murat Ünver Hilmi Özden İrfan Uzun Muhammed Ali Fatih Erbakan Muharrem İnce Sinan Oğan Tevfik Ahmet Özal Yakup Türkal