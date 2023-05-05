2023 Hıdırellez bitti mi? Hıdırellez bitiş saati! Hıdırellez Bayramı'nda ritüelleri yerine getirmek isteyenler, bitiş zamanını merak ediyor. Peki, Hıdırellez ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitecek?

Baharın müjdecisi hıdırellez 5 Mayıs 2022 Cuma gününe denk geldi.

Adını Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın isimlerinin birleşmesinden alan Hıdırellez, insanların dileklerinin kabul olacağına inanılan ritüelleriyle biliniyor.

Dileklerini yazan ya da çizen vatandaşlar dilek kağıtlarını gül ağacına 5 mayıs akşamı asıyor, o anları sosyal medyadan paylaşıyor.

Hıdırellezi kaçırmak istemeyenler ise ne zaman biteceğini sorguluyor.

6 Mayıs'a kadar devam eden Hıdırellez için dilek dilemek isteyen vatandaşlar, "Hıdırellez bitti mi, saat kaçta bitecek" merak ediyor.

Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan bu günde ne zamana kadar dilek dilenir yanıtı haberimizde..

Peki, 2023 Hıdırıllez ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte Hıdırellez bitiş anı!

Hıdırellez ne zaman bitecek?

Hıdırellez 5 Mayıs akşamı başlar ve 6 Mayıs öğleden sonra sona erer. 6 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır.