2023 İBB yurt başvuruları başladı mı? İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? YKS tercih sonuçlarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt başvuruları ile ilgili duyuru yayınlandı. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı? Nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

ensonhaber.com İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek olmak ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla burs ve yurt imkanları sunmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, İBB tarafından yurt başvuruları ile ilgili beklenen duyuru geldi. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Başvuru yapacak öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında gerekli belgeleri hazırlayarak online başvuru sistemini kullanmaları gerekiyor. İBB yurt başvuruları başladı mı? İBB internet sitesinde yer alan bilgiye göre İBB yurt başvuruları 21 – 27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kayıtlar ise 15 – 21 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. İBB yurt başvurusu yapmak isteyen adaylar, https://yurt.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilir. İBB YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Başvuru şartları 1. T.C. vatandaşı olmak, 2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması. 3. Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması, 4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması. 5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması. 6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması. 7. Kamu personeli olmaması. 8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması. 9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.