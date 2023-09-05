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2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak Abone Olun

2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak Pazar günü gerçekleştirilen bursluluk sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Sınava giren binlerce aday bursluluk sınav soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi beklemeye başlamıştı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 4 Eylül Pazartesi günü erişime açıldı. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen bursluluk sınavı sayısal ve sözel olmak üzere 2 oturumda gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8. sınıf ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine toplam 100 soru yönetilirken 120 dakika süre tanındı. Peki 2023 Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte yanıtı.. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "3 Eylül 2023 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı." Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz. Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 Eylül 2023 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

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