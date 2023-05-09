2023 Kamu işçisi zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.
Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamaktadır.
2023 verilerine göre 700 bini bulan kamu işçisi, dört gözle zam haberini beklemekte.
Talepler konuşuldu
Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.
İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "Aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" oldu.
Kamuda çalışan 700 bin işçinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde bugün son nokta kondu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kamu işçilerine verilecek zammı açıkladı.
Peki, kamu işçileri ne kadar zam aldı? Kamu işçisine yüzde kaç zam geldi? İşte yanıtı...
Kamu işçisi zammı 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçisi zammını yüzde 45 olarak açıkladı. Buna göre en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin lira oldu.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
İmzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 Zam yapıyoruz.
En düşük Kamu Işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz.
Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz.
Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz.
Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz.
Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.