2023 Kamu işçisi zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? 700 binden fazla kamu işçisinin alacağı zam tutarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki, kamu işçisi zammı ne kadar oldu? Kamu işçisine yüzde kaç zam geldi? İşte ayrıntılar...

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamaktadır.

2023 verilerine göre 700 bini bulan kamu işçisi, dört gözle zam haberini beklemekte.

Talepler konuşuldu

Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "Aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" oldu.

Kamuda çalışan 700 bin işçinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde bugün son nokta kondu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kamu işçilerine verilecek zammı açıkladı.

Peki, kamu işçileri ne kadar zam aldı? Kamu işçisine yüzde kaç zam geldi? İşte yanıtı...

Kamu işçisi zammı 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçisi zammını yüzde 45 olarak açıkladı. Buna göre en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin lira oldu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: