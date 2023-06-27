2023 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray... Kurban arifesi ve bayram günlerinde toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, ücretli olup olmadığını sorguluyor. Peki bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? Hangi günler bedava? İşte detaylar...

2023 yılında Kurban Bayramı arife günü 26 Haziran, bayram ise 27 Haziran-1 Temmuz arasında denk geliyor. Bayram tarihlerinde otobüs, vapur, metro, tramvay ve Marmaray kullanacak olanlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Bayrama özel tarife, vatandaşlara duyuruldu. Peki, Arife günü otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte konunun ayrıntıları... Toplu taşımada "Kurban Bayramı" tarifesi Toplu taşıma araçları İstanbul'da 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi günü saat 00:00'a kadar ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabilecek.