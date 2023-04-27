2023 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? LGS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki 2023 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak.

LGS sınavına girecek öğrenciler 2023 yılında yapılacak sınav tarihini araştırmaya başladı. 3 Nisan ve 13 Nisan tarihleri arasında sınava başvurular gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav giriş belgeleri 26 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Peki 2023 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınavın yapılacağı tarih.. LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 yılında gerçekleştirilecek LGS sınavı 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. LGS sınavı iki oturum üzerinden gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. Sınavın ikinci oturumunda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilere 80 dakika süre verilecek.