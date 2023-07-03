2023 LGS Tercihleri: Nasıl ve nereden yapılır? Son gün ne zaman? LGS sınavına giren öğrencilerin heyecanla beklediği tercih dönemi başlıyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından vatandaşların gündeminde LGS tercihiyle ilgili detaylar ve son tarih yer alıyor. Peki LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercih son gün ne zaman?

Lise’ye geçiş döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ülke genelinde Liseye Geçiş Sınavı (LGS) gerçekleşiyor. Bu yıl LGS 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşti. Sınava giren binlerce adayın sınav sonuçları açıklandı. LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından binlerce vatandaşın gündeminde LGS tercihleri yerini aldı. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında tercihlerini tamamlayacak. Ayrıca sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Peki LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2023 LGS tercihleri son gün ne zaman? İşte tüm detaylar... LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercih işlemi, https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. 2023 LGS TECİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri 3 Temmuz tarihinde başlıyor. Tercih işlemleri 19 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılabilecek.