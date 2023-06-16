2023 Lise diploması ne zaman verilir, nereden alınır? Son karnelerini alarak liseden mezun olmaya hak kazananlar, lise diplomalarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Bu kapsamda, "2023 Lise diploması ne zaman verilir, nereden alınır?" sorusu gündeme geliyor. İşte diploma hakkında detaylar...

2022-2023 eğitim öğretim yılı sona erdi, öğrenciler bugün karnelerini aldı. 12. sınıfı bitirip liseden mezun olmaya hak kazanan öğrenciler ise diploma telaşına düştü. Öğrenciler, lise diplomalarını ne zaman ve nereden alacaklarını merak ediyor. E- devlet üzerinden TC kimlik numarası ile diploma bilgilerini sorgulayabilirken, elden teslim alma tarihi araştırılıyor. Peki, 2023 lise diploması ne zaman ve nereden alınır? İşte detaylar... 2023 Lise diploması ne zaman alınır? Mezuniyet belgesi/diploması mezun olunduğu tarihten itibaren 2 ya da 3 ay sonra okuldan teslim alınmaktadır. Geçici mezuniyet belgesi Aynı zamanda e-Devlet sistemine girerek arama kısmına lise mezuniyet belgesi yazarak diplomalarına ulaşabilirler. Burada bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" kısmından diplomanızın çıktısını alabilirsiniz.