2023 MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu mülakatları hangi tarihte yapılacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2023 MSÜ tercih sonuçları erişime açıldı. Tercih sonuçlarının ardından gözler mülakatlara çevrildi. Peki 2023 MSÜ mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.

Sınav sonuçlarının ardından tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 3-25 Mayıs tarihleri arasında yaptı.

Adaylar, tercih sonuçlarını heyecanla beklerken Milli Savunma Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, tercih sonuçlarını kontrol ederken bir yandan da mülakat tarihlerini merak ediyor.

Peki 2023 MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu mülakatları hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler...

2023 MSÜ mülakatları ne zaman?

1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

MSÜ mülakatları faaliyetleri

Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.