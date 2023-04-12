2023 seçim beyannamesi: AK Parti seçim vaatleri neler? Bir bir sıralandı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Birçok müjde ve fırsatın yer aldığı liste, maddeler halinde kamuoyuna sunuldu. Peki, AK Parti seçim beyannamesinde neler var? AK Parti seçim vaatleri neler? İşte tüm detaylar...

Seçime sayılı günler kala, siyaset gündemi oldukça hareketli.

Özellikle kararsız seçmen için, kritik günlere girildi. Bu noktada partilerin vaatleri etkili oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı AK Parti Seçim Beyannamesini Ankara'da açıkladı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına atıfta bulunularak 23 başlık yer alırken, beyannamenin ana temasında 'Türkiye Yüzyılı' işlendi.

Partisinin seçim vaatlerini tek tek sıralayan Erdoğan, her kesime müjdeler verdi.

481 sayfadan ve 6 kısımdan oluşan beyannamenin ilk bölümü "Afetlere karşı risk ve kriz yönetimi" başlığına ayrıldı.

Peki, AK Parti 23 maddelik seçim beyannamesi nedir? AK Parti neler vadetti? İşte seçim vaatleri...

Doğal afetlere karşı önlemler

Ülkemizi bütüncül bir afet hazırlığı ve yönetimi sistemine kavuşturmak için hayata geçireceğimiz Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile;

• Ülkemiz, yaşanması muhtemel tüm afetlere karşı hazır hale getirilecek,

• Yaşanabilecek afetlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için

gerekli tüm önlemler alınacak,

• Deprem, sel, yangın ve heyelan gibi doğal afetlere karşı önlemler her

alanda öncelikli hale gelecek,

• Afet sonrası oluşabilecek sosyolojik, ekonomik, demografik, pandemik ve güvenlik problemlerini de kapsayan, afet öncesi, esnası ve sonrasını da içeren bir anlayışla bütüncül bir risk yönetimi hedeflenecektir.

AFAD güçlendirilecek

Güvenli şehirler stratejisi bağlamında, her türlü afetlerle mücadele kapsamında, AFAD'ın yetki ve sorumluluklarının, insan gücü kapasitesi ile orantılı, daha uyumlu ve etkili bir koordinasyonu sağlayacak şekilde güçlendirileceğine işaret edilen beyannamede, afetlerle ilgili mevzuatın gözden geçirilerek, sürdürülebilir Afet Risk Yönetimi Kanunu'nun yürürlüğe konulacağı bildirildi.

Kentsel dönüşüm hızlanacak

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve İl Afet Risk Azaltma Planlarının (İRAP) yaşanan afetler çerçevesinde gözden geçireceği, yeni gelişmeler ışığında ilave tedbirlerle detaylandırılacağı aktarılan beyannamede, afet risklerini esas alan bir şehir planlamasıyla, tüm şehirlerdeki yapıların gözden geçirileceği belirtildi.

Riskli bölgelerde inşa edilecek konutların zemin artı 3 veya 4 katlı olacağı, yatay mimariden taviz verilmeyeceği vurgulanan beyannamede, sosyal konut üretiminin, afet riski yüksek tüm bölgelerde yoğunlaştırılacağının altı çizildi.

Sağlam toplumsal yapı

Beyannamenin, "Sağlam Toplumsal Yapı" başlıklı ikinci bölümünde değerler, eğitim, sağlık, aile, kadın, çocuk, şehit yakınları ve gaziler, engelliler, yaşlılar, çalışma hayatı, gençlik ve spor ile kültür ve sanat alanında yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Okullarda etüt imkanları

Tüm okullarımızda etüt imkanlarını yaygınlaştıracak, velilerimizin iş hayatıyla okul programlarını uyumlaştıracağız. Ortaöğretim sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok kez yapılmasını sağlayacağız.

Sağlık turizmi

Sağlık turizminin geliştirilmesi için akreditasyon ve denetim altyapısının güçlendirileceği ifade edilen beyannamede, "2028 yılında 3 milyon sağlık turisti sayısı ve 10 milyar dolar sağlık hizmeti ihracatını hedefliyoruz." denildi.

Ev hanımlarına emeklilik

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir.

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız."

Evlilik kredisi

Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Şehit yakınları ve gaziler

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında şehit yakınları ve gazilerin iş ve işlemlerinin takip edileceği bir irtibat noktasının oluşturulacağı belirtilen beyannamede, şehit anne ve babalarının aylıklarını daha da iyileştirici düzenlemelerin hayata geçirileceği bildirildi.

Gençlik Kartı uygulaması

Üniversiteli gençlerimize 'Gençlik Kartı' uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz. Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız.

Togg'da 1 milyon hedefi

"Türkiye'yi yeni nesil elektrikli otomobil üssü haline getirme hedefimiz doğrultusunda, yerli otomobilimiz Togg'un seri üretimini yıllar içinde artırarak 2030 yılına kadar 1 milyon araca ulaşacağız."

Yaşam Hakkı Eylem Planı

"Yaşam Hakkı Eylem Planı" kapsamında, şiddete başvurma riski bulunup akıl sağlığı yerinde olmayan, şiddet geçmişi bulunan kişilere karşı toplumun korunması, ulaşım ve trafik kazalarının azaltılması, bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması, insan hayatı için tehlike arz eden meslek kollarında iş güvenliği standartları ve denetiminin yükseltilmesi, şiddetin basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında özendirilmesinin önlenmesi sağlanacak.

Adalete zahmetsiz erişim

"Adalete Zahmetsiz Erişim" ilkesiyle adalete erişimi zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar değiştirilecek, yargısal süreçler sadeleştirilecek.

Adliye bulunmayan ilçelerde adli hizmet irtibat noktası oluşturulacak. Ücretsiz aile avukatlığı sistemi getirilecek.