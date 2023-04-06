2023 Seçmen kağıtları çıktı mı, ne zaman dağıtılacak? 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giden vatandaşlar, seçmen kağıtları ile birlikte oy kullanacak. Seçmen kağıtları, "nerede oy kullanacağım" sorusuna yanıt oluyor. Peki, seçmen kağıtları çıktı mı, nereden alınır? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte YSK son dakika açıklaması...

Türkiye, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor.

Seçim çalışmaları devam ederken, oy kullanacak olan vatandaşlar da birçok konuda bilgi sahibi olmak istiyor.

Öncelikle "nerede oy kullanacağım" sorusuna yanıt arayanların gözü kulağı seçmen kağıtlarında.

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır.

64 milyon 191 bin 285 vatandaş, seçmen kağıdı ile birlikte oy kullanacakları yerin yolunu tutacak. Bu kapsamda seçmen kağıtlarının hazır olup olmadığı da merak ediliyor.

Seçmen kağıtları çıktı mı sorusu gündemde yer alırken, YSK konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Peki, seçmen kağıtları çıktı mı? Seçmen kağıdı nereden alınır? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte detaylar...

2023 Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?

Seçmen kütüğü 12 Nisan’da netleşecek ve 19 nisanda seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak.