2023 YKS TERCİH KILAVUZU: İşte adım adım üniversite tercihleri süreci ve kontenjanlar Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından adayların gündeminde tercih süresi yer alıyor. Heyecanla beklenen YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İşte 2023 YKS tercih kılavuzu ve kontenjanlar...

Her yıl lise öğrencilerinin eğitimlerini lisansa tamamlayabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’de sürecin sonuna gelindi.

Haziran ayında gerçekleşen YKS sınav sonuçları, 20 temmuz 2023 tarihinde açıklandı. Ardından gözler tercih sürecine çevrildi.

Lisans ya da ön lisans eğitimini en iyi okullarda tamamlamak isteyen öğrenciler, üniversite tercihleri için sıkı bir araştırma yapıyor.

Bununla birlikte 2023 YKS tercih kılavuzu merak konusu oldu. Pek çok öğrenci aldıkları puan ve sırala bilgilerini kullanarak YKS kılavuzu ile birlikte tercihlerini tamamlayacak.

Peki YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte adım adım tercih süreci ve 2023 YKS tercih kılavuzu…

2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

Geçici YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Tercih sürecinde ön bilgi için adayların yeniden yayınlanacak olan 2023 YKS tercih kılavuzunu dikkatli incelemeleri gerekmektedir.

2023 YKS TERCİH KILAVUZU