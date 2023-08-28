2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuç tarihi 2023 yılının ikinci YÖKDİL sınavı ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki 2023 YÖKDİL/2 ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

ensonhaber.com

27 Ağustos Pazar günü tamamlanan YÖKDİL/2 sınavının akabinde gözler sonuç tarihlerine çevrilmiş durumda.

Sınavdan çıkan adaylar, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor.

Geçerli puan alarak başarılı olmak isteyen binlerce aday, akademik kariyer planları için yol haritasını oluşturuyor.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu merak konusu. Sonuçlar için duyuru ÖSYM'den bekleniyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-YÖKDİL/2 sınavının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayınladı.

Peki YÖKDİL/2 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

YÖKDİL/2 sonuç tarihi 2023:

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 12 Eylül 2023 Salı günü açıklanacak.

Açıklanan puan, 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.