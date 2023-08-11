2023/24 VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı 2023! Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen maddi eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, burs başvurularını araştırıyor. Peki VGM burs başvurusu başladı mı? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burstur. VGM bursuna İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvuruda bulunabilir. VGM burs başvuruları ‘burs.vgm.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılıyor. Yardımdan faydalanmak isteyen binlerce öğrenci, VGM 2023-2024 burs başvurusu detayları hakkında bilgi araştırıyor. Peki VGM burs başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? VGM burs ücreti kaç TL? İşte ayrıntılar... VGM burs başvurusu 2023! Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılının üniversite ve ortaöğrenim burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. VGM burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor. VGM bursu ne kadar, kaç TL 2023? Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak ödendi. Burs ücretlerinin yeni eğitim yılında artırılması bekleniyor.