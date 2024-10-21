2024-2025 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı

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Üniversite öğrencileri, çeşitli kurum ve kuruluşlardan şartları karşıladığı takdirde burs alabiliyor. Bu kapsamda VGM bursu da en sık araştırılanlar arasında yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) eğitim yardımları, Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burstur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvuruda bulunabilir.

VGM burs başvuruları ‘burs.vgm.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılıyor.

Yardımdan faydalanmak isteyen binlerce öğrenci, VGM 2024-2025 burs başvurusu detayları hakkında bilgi araştırıyor.

Peki VGM burs başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? VGM burs ücreti kaç TL? İşte ayrıntılar...

VGM BURS BAŞVURUSU 2024

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru süreci başladı.

Yükseköğrenim burs başvuruları saat 21 Ekim 2024 günü 00.01 itibariyle yapılabiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin başvurabileceği bursa başvurular 31 Ekim 2024 günü 23.59’a kadar devam edecek.

BURS ÜCRETİ 2024-2025

2024 - 2025 eğitim yılında öğrenci başına aylık 750,00 TL verilecektir.