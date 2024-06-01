2024 Babalar günü ne zaman? Babalar günü hangi tarihte? Babalar günü hakkında aramalar hız kazandı. 2024 yılında babalarr gününün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. İşte babalar günü tarihi..

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Haziran ayının gelmesinin ardından 2024 Babalar Günü hakkında aramalar hız kazandı.

2024 yılında Babalar gününün hangi tarihe denk geleceği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Babalar Günü, babaları onurlandırmak ve onların aile içindeki rolünü kutlamak amacıyla çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan özel bir gündür.

Babalar günü için hediye almak isteyenler babalar gününün tarihini öğrenmek için arama motorlarında tarih araştırması yapıyor.

Peki, 2024 yılında babalar günü ne zaman? İşte merak edilen o tarih..

Babalar günü ne zaman?

Babalar günü 2024 yılında 16 Haziran 2024 Pazar günü kutlanacak.