2024 bayram ikramiyeleri arttı mı, ne kadar oldu? Ramazan ve Kurban'da...

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İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın hesabına ödenecek.
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak sorularını araştırıyor.
Asgari ücret ve emekli zamlarının ardından ikramiyelerde de artış beklentisi oluştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli ikramiyesi için bir çalışmanın yürütüldüğü de belirtti.
Peki, bayram ikramiyeleri arttı mı? İkramiyeler ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
Bayram ikramiyesi ne kadar 2024?
2024 yılında Nisan ve Temmuz ayında ödenecek olan bayram ikramiyeleri için net bir rakam açıklanmadı.
Bayrama yakın bir tarihe tutarın açıklanması bekleniyor. Kamuoyunda 5 bin lira civarında bir beklenti hissediliyor.