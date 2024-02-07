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2024 bayram ikramiyeleri arttı mı, ne kadar oldu? Ramazan ve Kurban'da...

2024 bayram ikramiyeleri arttı mı, ne kadar oldu? Ramazan ve Kurban'da... Emeklilere yılda 2 kereye mahsus olmak üzere ödenen Ramazan ve Kurban ikramiyelerinde artış sinyali geldi. Peki, bayram ikramiyeleri zamlandı mı? Ne kadar olacak? İşte yeni tutar...