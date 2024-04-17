2024 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavı, özel yeteneğe sahip çocukların yeteneklerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.
Belirtilen tarihler arasında sınava katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.
Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM sınav sonuçları 18 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.