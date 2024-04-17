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2024 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi. İşte merak edilen o tarih..