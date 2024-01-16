2024 emekli maaş farkları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere müjdeyi duyurdu. Emekli maaşına gelen ek zam sonrası zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor.

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Emeklilere ek zam düzenlemesi için beklenen haber geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda emekliye refah payı düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Aralık ayı enflasyon oranıyla belirlenen zam oranı yüzde 37,57 olarak netleşmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranı 5 puan artırarak yüzde 42,6'ya çıkardıklarını duyurdu.

Emekli kök maaşı 7500 TL olanlar için yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi.

Bu müjdeli haber, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Emekliler, bu zamlı maaşlarını ne zaman alacakları konusunda merak içinde.

Milyonlarca emeklinin beklediği emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinin gelecek hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Ocak ayı içinde de yasalaşabileceği belirtiliyor.

2024 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

SSK emekli maaşı ödemeleri 26 Ocak'ta başlayacak ve 26 Ocak'ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Emeklilere sağlanan yüzde 37,57'lik artış, milyonlarca emeklinin yeni maaşlarını olumlu bir şekilde etkileyecek. Emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7500 TL'nin altında olan aylıklar, 7500 TL olarak ödenecek.

SGK, en düşük emekli maaşı ile olan 2500 TL'lik farkı Şubat ayında belirleyeceği bir takvimle ödeyecek.

Zamlı memur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Memur emeklileri, Aralık ayı enflasyon oranı olan yüzde 49,25'lik zamın ardından maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Her ayın 1 ila 5 arasında maaşlarını alan memur emeklileri, Aralık ayında enflasyonun 3 Ocak'ta açıklanmasından dolayı bu zamdan etkilenmemişlerdi.

Ancak beklenen haber geldi ve Emekli Sandığı emeklileri, bu zammın doğurduğu maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alacaklar.