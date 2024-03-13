2024 İmsakiyesi: 13 Mart Çarşamba teravih vakitleri! Diyanet yatsı namazı saatleri... Orucunu açtıktan sonra namazını kılacak olan vatandaşlar, Ramazan ayında teravih için de secdeye gidiyor. Yatsı namazı akabinde kılınan teravih namazı, il il değişiyor. 13 Mart Çarşamba teravih vakitleri haberimizde...

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İftara kavuşan İslam alemi, ibadetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının namazı olan teravih, milyonlarca Müslümanı secdeye götürüyor.

Teravih namazı için camide buluşacak olan cemaat, yaşadığı ile göre ezan vaktini sorguluyor.

13 Mart Çarşamba akşamı teravih namazı vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için araştırılıyor.

Peki bu akşam teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 13 Mart 2024 illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...

Bugünkü teravih vakitleri

İstanbul: 20.34

Ankara: 20.18

İzmir: 20.39

Diyanet teravih saatleri 2024