2024 KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte oturum ücretleri Kamu Personeli Seçme Sınavı adayları başvuru tarihleri ve ücreti konusunda açıklamaları takip ediyor. Peki, bu sene KPSS başvuruları ne zaman alınacak? 2024 KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların kamuda iş sahibi olabilmek için çalıştıkları bir sınavdır.

Ortaöğretim, önlisans ve lisans olarak 3 seviyede gerçekleştirilen KPSS için 2024 takvimi netleşti.

Bu yıl KPSS'ye girecek adaylar, sınav tarihleri, başvuru koşulları ve ücretleri gibi konular hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor.

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.

İşte KPSS sınav ücreti belli oldu mu? KPSS başvuru ücreti ne kadar? gibi 2024 yılında KPSS detayları...

KPSS başvuru tarihleri 2024

Lisans ve ÖABT Adayları için Başvuru Süreci: 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak olan lisans ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, adayların kariyer hedefleri için ilk adımı oluşturuyor.

Ön Lisans Başvuruları: 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 arasında, ön lisans düzeyindeki adaylar için başvuru süreci başlayacak.

Ortaöğretim Başvuruları: Ortaöğretim düzeyindeki adaylar, 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.

KPSS sınav tarihleri 2024

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 14 Temmuz 2024

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün: 20 Temmuz 2024

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün: 21 Temmuz 2024

KPSS ÖABT: 4 Ağustos 2024

KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024

KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024

2024 KPSS başvuru ücreti

KPSS 2024 başvuru ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçen yıl KPSS başvuru ücreti 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL,

2023 Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL,

2023 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi.