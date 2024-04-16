2024-KPSS ne zaman? KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim sınav tarihleri... 2024 KPSS sınav tarihleri gündemde yer alıyor. Peki, 2024 yılında KPSS sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar...

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2024 yılında yapılacak olan KPSS sınav tarihleri son günlerde sık sık gündeme geliyor.

KPSS sınavına girmek isteyen binlerce vatandaş sınav tarihleri ve başvuru tarihlerini araştırıyor.

ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimi belli oldu. ÖSYM sınav takviminin belli olmasının ardından 2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile 2024 yılı KPSS sınav takvimi belli oldu.

İşte 2024 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının tarihi ve başvuru tarihleri..

2024-KPSS Lisans sınavı ne zaman?

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 14 Temmuz tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 3 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2024-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları ise 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

2024-KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

2024-KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

2024-KPSS Ortaöğretim oturumu 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman?

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.