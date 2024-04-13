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2024 Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi tarihe denk geliyor?

2024 Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi tarihe denk geliyor? Kurban bayramı ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte 2024 kurban bayramının başlayacağı tarih...