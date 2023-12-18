2024 memur ve memur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı... Emekli memurların gözleri, maaşlarına yapılacak olan zam oranında! Milyonlarca emekli memur zam tahminlerini araştırıyor. Merkez Bankası yıl sonu tahminleriyle zam oranları belli oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklisine yönelik zam oranını açıkladı.

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Ülke genelinde merakla beklenen memur zammı ile emekli memur maaşı artışlarına dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

Öğretmenlerden polislere, hemşirelerden emeklilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu konuda, enflasyon farkı ve Merkez Bankası'nın açıklamaları önem taşıyor.

Memur maaşları ve emekli maaşları için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı sonunda belli olacak.

Aynı zamanda, emekli maaşlarındaki artışlar da refah payı hariç netleşecek, bu da emeklilerin gelirlerindeki değişiklikleri doğrudan etkileyecek.

Özellikle en düşük memur maaşı ve emekli maaşı zammı üzerine yoğun bir merak bulunuyor. Merkez Bankası'nın son açıklamaları, Ocak zammı oranları için beklenen hesapları bir kez daha değiştirdi.

Peki, memur ve emekli memur zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Memur ve emekli memur zammı ne kadar olacak?

Ülke genelinde enflasyonda yaşanan düşüş eğilimiyle Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerini revize etti. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 38,08 olması bekleniyor ve bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammını belirleyecek.

6 aylık memur enflasyon farkı ise yüzde 30,26 olarak hesaplandı. Üstüne yüzde 15 toplu sözleşme zammı eklenerek, yeni memur zammı oranı yüzde 49,80’i buldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklilerin zam oranıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Toplu sözleşme gereği hem alacağı bir zam var hem de alacağı bir enflasyon farkı olacak. Enflasyon beklentimiz yüzde 33'tü. Merkez Bankası onu yüzde 36 olarak revize etti. Biz enflasyon beklentisinin bu oranda olduğu yerde yüzde 50 civarında bir artış yapıyoruz memur ve memur emeklileri için. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabii"