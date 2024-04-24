2024 Nisan dolunayı ne zaman? Dolunay hangi burçta gerçekleşecek? Nisan ayında yaşanacak olan dolunay hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Nisan dolunayı hangi tarihte ve hangi burçları etkileyecek.

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Nisan dolunayı ne zaman gerçekleşecek sorusu astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yanıt arıyor.

Bilindiği üzere astrolojide her ay dolunay ve yeni ay meydana gelmektedir.

Dolunay dönemlerinde bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiğine inanılır.

Nisan ayının sonuna yaklaşılırken dolunay tarihi de araştırılmaya başladı.

Astrolojiye ilgi duyanlar dolunay tarihini merak ediyor. Peki Nisan dolunayı ne zaman? İşte detaylar...

Nisan dolunayı ne zaman?

Dolunay, ayın güneşe göre dünyanın ters tarafında kaldığı evreye denmektedir. Yani ayın tam daire şeklinde olduğu ve parlak olduğu evre dolunay olarak adlandırılır.

Dolunay, ay ve güneşin jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydana gelir. Bu önmede ay, dünyaya göre güneşle ters noktalardadır.

2024 Nisan dolunayı, 24 Nisan Çarşamba günü saat 02:48'de Akrep burcunda gerçekleşecek.