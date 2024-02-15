2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 107. dönem Özel Güvenlik sınav tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 107. Özel Güvenlik Sınavının tarihi merak ediliyor.
Sınava girmek isteyen binlerce aday sınavın yapılacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor.
ÖGG sınav tarihi 2024 yılında sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
ÖGG sınavına ilişkin bütün detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.
2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
2024 yılının ilk ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav soru ve cevapları 27 Şubat tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.