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2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 107. dönem Özel Güvenlik sınav tarihi

2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 107. dönem Özel Güvenlik sınav tarihi 2024 yılının ilk Özel Güvenlik sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte sınavın yapılacağı o tarih...