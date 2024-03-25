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2024 ÖSYM YDS soru ve cevapları yayınlandı! Sorulara nereden ulaşılabilir? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024 ÖSYM YDS soru ve cevapları yayınlandı! Sorulara nereden ulaşılabilir? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih, 2024 yılının ilk YDS sınavının tamamlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Sınava katılım sağlayanlar için sınav sonrasında YDS soru ve cevapları erişime açıldı mı? Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?