2024 Paris Olimpiyat Voleybol Elemeleri ne zaman? Filenin Sultanları eşleşti! Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Peki, Paris 2023 Olimpiyat Elemeleri ne zaman? Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler? İşte ayrıntılar...

2024 Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı... Spor severlerin yakından takip ettiği olimpiyatların tarihi ve Filenin Sultanları'nın rakipleri açıklandı. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman? Olimpiyat voleybol elemeleri ne zaman yapılacak? A Milli Kadın Voleybol Takımı kimlerle eşleşti? İşte detaylar... Tarihler açıklandı 2024 Yaz Olimpiyatlarındaki voleybol etkinlikleri 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında, oyunların düzenlendiği yer olan Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecektir. Eleme karşılaşmaları, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak. Filenin Sultanları eşleşti Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda 'Filenin Sultanları', B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti.