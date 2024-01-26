2024 RAMAZAN: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? 2024 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte merak edilen o tarih...

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Üç ayların başlamasının ardından 2024 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı merak edilmeye başladı.

Vatandaşlar arama motorlarında "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk oruç ne zaman tutulacak?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Regaip Kandili ile başlayan üç aylar, oruç ayı da olarak adlandırılan 11 ayın sultanı Ramazan ayı ile son bulacak.

2024 yılı Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini takvimine göre belli oldu.

Peki 2024 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor.? İşte tüm merak edilenler...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde yer alan tarihlere göre 2024 yılında Ramazan ayı 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak.

İlk oruç ne zaman?

2024 yılında ilk oruç 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutulacak. Yani 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.