2024 Yılbaşı bilet satışı bitti mi, saat kaçta bitiyor? 400 milyona son saatler...

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Büyük ikramiye bu sene 400 milyol TL...
Çeyrek, yarım ve tam halinde satılan biletler, tükenmek üzere.
Bazı vatandaşlar düzine halinde satın alırken, bazıları ise tek bilete umut bağlıyor.
Çekilişe saatler kala ise henüz bilet almamış olanlar "Milli piyango yılbaşı biletleri saat kaça kadar satılıyor" sorusuna yanıt arıyor.
Peki Milli Piyango bilet satışı ne zaman, saat kaçta bitecek? Yılbaşı bilet satışı bitti mi? İşte detaylar...
Bilet satışları bitti mi?
Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş biletleri 31 Aralık günü öğlen saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.